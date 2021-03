Le président de Take-Two pense que les joueurs sont prêts à payer les jeux 80 €

L’augmentation du tarif des jeux a fait couler beaucoup d’encre lorsque Sony a annoncé que les titres PS5 allaient dorénavant couter 80 € dans les commerces et sur le PS Store. Take-Two a aussi vendu des titres avec ce nouveau tarif, que le président de l’éditeur veut aujourd’hui de justifier.

Un nouveau prix justifié ?

Strauss Zelnick s’est récemment exprimé sur de potentiels remasters pour la série GTA, avec la volonté de voir GTA V sur PS5 et Xbox Series comme un vrai remaster plutôt qu’un simple portage. Dans le même temps, il a défendu le prix de NBA 2K21, qui avait beaucoup fait parler à l’époque.

Dans ses propos recueillis par VGC, le président de l’éditeur n’a pas confirmé que tous les jeux produit par Take-Two (et donc Rockstar) seraient affichés à 70 dollars (80 € chez nous), mais il pense que le public est prêt pour un tel changement :

« Lorsque nous avons annoncé un prix de 70 dollars pour NBA 2K21, notre vision était que nous offrons un large panel d’expériences extraordinaires, avec beaucoup de rejouabilité, et la dernière fois que le prix de base a augmenté aux USA était en 2005, 2006, alors nous pensons que les consommateur sont prêts pour cela. »

Il précise que chaque prix sera cependant décidé en fonction du titre, en affirmant vouloir offrir aux joueurs plus que ce qui est demandé à chaque jeu. Il ne tient pas non plus à surestimer le prix de chaque titre en plaçant un prix trop élevé, mais veut trouver le prix le plus juste pour ce qui est offert.

On attendra donc de voir à quel tarif sont affichés les prochains jeux de l’éditeur, et si le public est vraiment prêt à payer des titres plus chers que par le passé.