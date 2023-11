Pour son 10ème anniversaire, Evoland I & II reviennent avec un collector physique

Evoland a dix ans

Jeu de rôle et d’aventure, Evoland est un titre atypique : son concept met en scène l’évolution du jeu vidéo où l’on y suit un personnage qui va d’abord commencer son épopée en 2D avant de passer en 3D. On va ainsi voyager dans le temps, en passant par différents styles graphiques et des gameplays qui changent au fil des phases, avec du RPG pur, du jeu de rythme et même du jeu de combat. Un concept qui nous avait beaucoup plu à l’époque et qui fait partie des premiers succès du studio français Shiro Games, derrière désormais Dune: Spice Wars ou encore Wartales.

10 ans plus tard, l’équipe se rapproche de Selecta Play et Just for Games pour proposer une édition collector physique. Cette « 10th anniversary edition » sera disponible sur Switch et PlayStation 4, respectivement pour 69.99€ et 59.99€ et regroupera :

Le jeu en physique (regroupant Evoland 1 et Evoland 2)

Un coffret spécial et un emballage en forme de coffre

Une boîte de présentation avec quatre pièces commémoratives

Une carte postale illustrée

La bande-son numérique

Un certificat d’authenticité

Des autocollants

Où précommander Evoland I & II 10th Anniversary ?

La bonne nouvelle, c’est qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps pour mettre la main dessus. Cette édition collector Evoland I & II 10th Anniversary sortira le 29 décembre 2023 et est déjà disponible en précommande sur Amazon et Leclerc.