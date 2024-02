Un permis de potion amélioré

Certains jugeront probablement que cette nouvelle version boîte n’a que peu d’utilité s’ils ont déjà craqué dessus. Parce que oui, Potion Permit a déjà eu droit à son édition physique il y a quelque temps. Pourtant, cela n’empêche pas l’éditeur PQube, le développeur MassHive Media et le distributeur Just for Games de remettre le couvert pour une seconde édition physique, qui va progressivement remplacer la précédente sur les plateformes concernées.

Avec une nouvelle jaquette et de nouveaux tirages, celle-ci est désormais estampillée « Complete Edition », réunissant tout le contenu sorti à ce jour. Histoire d’appâter les nouveaux joueurs et de pousser à l’achat de cette nouvelle édition, on aura tout de même droit à quelques bonus, à savoir une trentaine d’éléments de DLC complémentaire, avec des objets de personnalisation supplémentaires.

RPG de simulation de vie, Potion Permit vous fait incarner un apothicaire dans un concept qui pourrait rappeler Stardew Valley. Sauf qu’il intègre également un esprit Atelier Ryza ou Trauma Center où il faudra crafter ses propres potions et soigner des patients. Assez bien accueilli malgré des défauts évidents, le titre a corrigé certains des problèmes pointés du doigt par la communauté, ce qui en fait sans doute le meilleur moment pour s’y intéresser.

Si le jeu est disponible sur la majorité des plateformes actuelles, cette version boîte ne sera disponible que sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Elle sera commercialisée le 31 mai 2024 et les précommandes ne devraient plus tarder.