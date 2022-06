Potion Permit : le RPG/simulation de vie sortira le 22 septembre prochain

C’est l’éditeur PQube qui nous l’apprend, Potion Permit, le RPG aux allures de Stardew Valley, a enfin fixé sa date de sortie ainsi que ses différents supports de sortie. Voici toutes les informations.

Potion Permit disponible dans quelques mois

Le titre mêlant jeu de rôle et simulation de vie sera ainsi disponible le 22 septembre prochain sur la quasi totalité des supports actuels, à savoir PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Nintendo Switch, et enfin PC aussi bien via Steam que GOG et l’Epic Game Store.

Attention Chemists! @PotionPermit will be available September 22nd 🧪 Collect ingredients 🍂

Brew Potions ⚗

Care for the Town of Moonbury 🏘 Find out more here: https://t.co/X43ErZ7xwU pic.twitter.com/nLiEinD9Jq — PQube (@PQubeGames) June 22, 2022

Pour rappel, Potion Permit vous fait incarner un (ou une) chimiste envoyé(e) dans la ville de Moonbury. Votre objectif est de soigner la fille du maire et de convaincre les locaux des bienfaits et de l’efficacité de l’alchimie moderne, ces derniers étant toujours attachés à une médecine archaïque. Il vous sera ainsi demandé de vivre au sein d’une communauté d’une trentaine d’habitants, d’apprendre à les connaître, et de les soigner lorsqu’ils tombent malades, ce qui nécessitera de les examiner et de récolter les matériaux requis pour vos potions.