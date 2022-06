Potion Permit

Potion Permit est un RPG avec des des éléments de simulation de vie dans lequel vous incarnez un chimiste envoyé dans la ville de Moonbury. Votre objectif est de soigner la fille du maire et de convaincre les locaux des bienfaits et de l'efficacité de l'alchimie moderne, ces derniers étant toujours attachés à une médecine archaïque. Il vous sera ainsi demandé de vivre au sein d'une communauté d'une trentaine d'habitants, d'apprendre à les connaître, et de les soigner lorsqu'ils tombent malades, ce qui nécessitera de les examiner et de récolter les matériaux requis pour vos potions.