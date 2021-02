Postal Redux arrivera sur PS4 dès le 5 mars prochain

L’atypique mais non moins culte Postal fait de nouveau parler de lui et sans polémique cette fois-ci, avec l’éditeur MD Games vient d’annoncer la sortie imminente de Postal Redux sur PS4. Sorti initialement en 2016 sur PC via Steam, une version destinée à la console de Sony était déjà envisagée. Néanmoins, faute de ventes satisfaisantes le portage sera annulé dés l’année suivante.

The Postal Dude

Postal est une licence subversive qui a débutée en 1997 sur PC. Développé par le studio Running With Scissors, le jeu se fera connaître par le bouche-à-oreille sur internet, avant de devenir culte avec le deuxième épisode sorti en 2003, Postal². Une licence qui doit sa renom à son irrévérence et sa violence gratuite toujours plus poussée, allant jusqu’à être censuré dans de nombreux pays, y compris en France.

Postal Redux est un remake du premier opus qui tente un virage différent. En plus de la refonte graphique, le gameplay et le contenu ont été totalement revus. Pour plus de précisions nous vous invitons à consulter la page Steam du jeu qui recense les nouveautés et tout ce qu’il faut savoir de ce remake.

Débarqué sur Nintendo Switch en version numérique en octobre 2020, il n’aura fallut que quelques mois pour que l’éditeur officialise l’arrivée du Dude sur la console de Sony. Postal Redux est attendue en dématérialisé sur PS4 à partir du 5 mars prochain.