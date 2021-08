Pokémon Unite fait son premier équilibrage avec la 1.1.1.4

Non, Pokémon Unite n’accueillera pas de nouveau personnage cette semaine (encore raté pour Tortank…). Mais il y aura tout de même une mise à jour du jeu demain matin pour rééquilibrer un peu les choses, enfin pas trop puisque Electhor n’est pas concerné.

Vraiment Pokémon Unite ? Absol avait besoin de plus de dégâts ?

On commence avec la fonction qui sera en test puisqu’il sera possible d’accéder au mode spectateur pour regarder d’autres joueurs ou joueuses mais seulement pendant 48 heures. L’essai aura lieu du 4 au 6 août, le début et la fin ayant lieu tous les deux à 9h du matin, heure française. On peut passer à l’équilibrage qui daigne même s’expliquer via une patchnote disponible seulement en anglais pour l’instant.

On ne va pas revenir en détail sur la liste des changements mais sachez que plusieurs Pokémon vont devenir plus puissants. C’est le cas de Dracaufeu, Flambusard, Florizarre, Absol et Grodoudou. Dans d’autres cas, c’est un peu plus complexe puisqu’ils voient certaines capacités devenir meilleures et d’autres plus faibles. Il s’agit de Blancoton, Pyrobut, Ectoplasma, Zeraora, Nigosier et Mackogneur.

Personne n’est donc simplement plus faible mais il faut aussi noter que certains Pokémon n’ont que des corrections de bugs comme Lucario, Amphinobi et le Feunard d’Alola. On attend de voir l’impact de tout ceci sur notre fameuse tier list.

Pokémon Unite est disponible sur Switch et sortira en septembre sur iOS et Android. On rappelle que nous vous proposons un guide dédié au jeu avec de nombreux conseils et astuces.