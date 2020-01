Pokémon HOME : tout savoir sur la nouvelle banque Pokémon

La toute nouvelle banque Pokémon, Pokémon HOME, sorte de cloud vous permettant de gérer votre collection entre différents jeux, annoncé depuis maintenant de nombreux mois, débarque au mois de février 2020 sur les appareils iOS, Android et sur Nintendo Switch.

Regroupez-les tous

Futur lieu de rassemblement de toute votre collection de Pokémon, le service Pokémon HOME entre en service d’ici quelques jours. Mais ne rêvez pas, il ne concernera que les dernières générations de jeux.

En effet, en associant le même compte Nintendo à vos versions Switch et mobile de Pokémon HOME, vous pourrez accéder aux mêmes boîtes sur les différentes version. Concernant la version Nintendo Switch, les jeux concernés seront :

La Banque Pokémon sur Nintendo 3DS sera également compatible, et la compatibilité avec Pokémon GO est en cours de développement.

Concernant les générations Pokémon sur Nintendo Switch, après avoir associé votre compte Nintendo au service Pokémon HOME, vous allez pouvoir échanger des Pokémon des versions Pokémon Let’s Go, Evoli et Pokémon Let’s Go, Pikachu vers la dernière génération de jeux soit Pokémon Epée et Pokémon Bouclier. Attention, une fois les Pokémon transférés, vous ne pourrez plus les renvoyer vers leur jeu d’origine.

Concernant le transfert entre la Banque Pokémon sur Nintendo 3DS sur le service Pokémon HOME, il sera gratuit le premier mois après le lancement, mais sera soumis à un abonnement premium par la suite. Il faudra débourser 3,49€ pour un mois d’abonnement ou bien 17,99€ si vous vous abonnez pour une période d’un an (un petit peu moins cher sur le Nintendo eShop).

Comme dit précédemment concernant les dernières générations, une fois les Pokémon sortis de leur jeu d’origine, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

Grâce au niveau service Pokémon HOME, vous aurez 4 façons différentes d’échanger vos Pokémon avec des joueurs du monde entier, n’importe où et n’importe quand :

Par la Boîte Miracle : une fois les Pokémon déposés à l’intérieur, vous pourrez les échanger avec des joueurs du monde entier, même lorsque vous ne serez pas connecté

: une fois les Pokémon déposés à l’intérieur, vous pourrez les échanger avec des joueurs du monde entier, même lorsque vous ne serez pas connecté Grâce au Global Trade System (GTS) : cette fois, vous allez pouvoir demander un Pokémon en particulier en échange d’un Pokémon que vous aurez choisi au préalable. Vos souhaits seront associés à ceux d’un autre Dresseur, et l’échange pourra avoir lieu.

: cette fois, vous allez pouvoir demander un Pokémon en particulier en échange d’un Pokémon que vous aurez choisi au préalable. Vos souhaits seront associés à ceux d’un autre Dresseur, et l’échange pourra avoir lieu. L’ échange en groupe : vous allez pouvoir créer un groupe jusqu’à 20 personnes et échanger à loisir. Petite précision, le créateur du groupe devra être un abonné premium. Les autres membres n’auront pas besoin, quant à eux, d’être abonnés.

: vous allez pouvoir créer un groupe jusqu’à 20 personnes et échanger à loisir. Petite précision, le créateur du groupe devra être un abonné premium. Les autres membres n’auront pas besoin, quant à eux, d’être abonnés. L’échange entre amis : il suffira pour cela d’avoir vos amis dans une liste d’amis proches afin de pouvoir procéder à des échanges.

De nombreuses autres fonctionnalités seront présentes sur le cloud Pokémon HOME : des cadeaux mystères pour les utilisateurs mobiles, l’apparition d’un Pokédex national ainsi que la présence de points Pokémon HOME.

Pour rappel, le service Pokémon HOME sortira dans le courant du mois de février 2020.