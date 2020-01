Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX ne pèse pas lourd

La semaine dernière avait lieu un Direct, qui fut surtout l’occasion de nous présenter en large et en travers le contenu de l’Extension Pass de Pokémon Épée et Bouclier. La petite surprise de fin de vidéo, c’était l’annonce de l’inattendu Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, remake des premières versions de la série, parues en 2006 sur Nintendo DS et Game Boy Advance.

Un poids riquiqui et un bonus en dématérialisé

La bonne nouvelle, c’est que si vous aviez peur d’encombrer la carte SD de votre Nintendo Switch avec ce remake, il y a très peu de chances pour que cela arrive. En effet, s’il est évidemment plus lourd que le titre original, il ne pèse pourtant pas tant qu’on aurait pu le craindre. Comptez seulement 2,1 GO dans le cas où vous opteriez pour la version dématérialisée, pas de quoi encombrer votre console.

Et tant que nous y sommes, l’eShop propose d’ailleurs un petit bonus sympathique aux joueurs qui délaisseraient la version physique. Affiché à 59,99 euros sur le magasin en ligne de la Switch, le titre de Nintendo permettra de glaner 200 points or supplémentaires, dans le cas où vous l’achèteriez avant le 8 mars prochain. Rappelons que Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est attendu pour le 6 mars.

Au cas où vous n’auriez pas la moindre idée de ce que sont les points or, sachez qu’ils permettent d’obtenir des réductions sur vos achats en ligne, via l’eShop. Généralement, un titre affiché autour d’une soixantaine d’euros vous fera gagner 300 points, ce qui équivaut tout bêtement à 3 euros de réduction sur un achat ultérieur.