Les PS Stores PS3, PSP et PS VITA seront fermés cet été selon The Gamer

L’été 2021 pourrait marquer la fin d’une génération et de trois consoles qui ont marqué leur époque, à savoir la PSP, la PS3 et la PS VITA. Si cela est vrai, il ne sera donc bientôt plus possible d’acheter ses jeux en ligne.

Hasta la Vita Baby

Selon une source du site The Gamer, les PlayStation Stores de la PSP et de la PS3 fermeront le 2 juillet prochain tandis que la PS VITA a droit à plus de répit avec une fermeture prévue pour le 27 août prochain. Après ces dates, il ne sera donc plus possible d’acheter des jeux et des DLC en ligne. Notez qu’il sera toujours possible de retélécharger les jeux que vous possédez déjà.

Même si la PS3 et la PSP sont des consoles qui ont bien vécu avec d’énormes hits à leurs actifs, on pense à la PS VITA qui garde une niche de joueurs inconditionnels. Malheureusement, ses faibles ventes, le manque d’exclusivité et d’autres facteurs ont eu raison d’elle. Même les rares titres emblématiques comme Persona 4 Golden ont finalement trouvé refuge ailleurs et notamment sur PC.

Il faut dire que l’émergence du support mobiles, du cloud gaming ou encore de la Switch, bien qu’elle soit hybride, ne laisse plus beaucoup de place aux consoles portables pures. On attend désormais une confirmation du côté de chez Sony.