Un nouveau jeu Infamous annoncé durant le PlayStation Showcase ?

Le PlayStation Showcase tant attendu va enfin avoir lieu cette semaine, et naturellement, les rumeurs autour du show vont bon train. Tandis que certains compilent les indices laissaient supposer que le prochain God of War pourrait enfin faire son retour, d’autres fabulent déjà sur un retour de la licence Infamous.

Un retour inattendu ?

Infamous project rumoured getting announced it at the upcoming Playstation Showcase. infamousthegame domain updated by Sucker Punch are something for a PS5 game. https://t.co/mL1lYVoksq pic.twitter.com/TpJiejYjpr — Gaming Updates and Countdowns I Ω❄️ (@Onion00048) September 5, 2021

C’est en tout cas le cas de Shpeshal_Nick, co-fondateur de XboxEra, qui avait déjà vu plus ou moins juste pour l’extension de Ghost of Tsushima avant qu’elle ne soit annoncée. Il annonce alors sur Twitter, tout en prenant des pincettes, que la licence Infamous pourrait bientôt faire son retour durant le PlayStation Showcase. Une déclaration renforcée par la mise à jour du nom de domaine du site officiel du jeu il y a de cela quelques semaines.

Un retour de la licence serait tout de même étonnant de la part de Sucker Punch, et surtout si tôt après la Director’s Cut de Ghost of Tsushima. Etant donné le succès de ce dernier, l’hypothèse d’un deuxième épisode semble être plus probable qu’un retour d’Infamous, à moins qu’il ne s’agisse d’un remaster ou d’un remake. Tout reste possible évidemment, mais on prendra tout cela avec du recul en attendant de voir le PlayStation Showcase ce jeudi 9 septembre à 22h.