PlayStation Plus : Voici les jeux d’Août 2021

Ce mois-ci, le PlayStation Plus nous prend par surprise en dévoilant ses jeux d’Août 2021 sans attendre le rendez-vous traditionnel du dernier mercredi du mois. Après un mois de juillet qui nous a fait (re)découvrir A Plague Tale: Innocence ou s’affronter sur Call of Duty: Black Ops IIII, on connait les titres qui accompagneront le jeu déjà annoncé lors du dernier State of Play. Voici donc la liste complète des jeux PS Plus d’août 2021.

Quels jeux PS Plus en Août 2021 ?

Voici les jeux PS Plus d’août :

Un mois assez varié donc avec une Hunter’s Arena que l’on connaissait déjà et qui avait été annoncé lors du précédent State of Play. Quand aux deux autres titres, on retrouve du Tennis et le dernier opus de Plants vs Zombies en date.

Quand seront dispos les jeux PS Plus d’août 2021 ?

Vu l’annonce un peu spéciale de ce mois-ci, il faudra attendre un peu plus d’une semaine avant de pouvoir télécharger les jeux PlayStation Plus. Ceux d’août arriveront donc dans quelques jours, le mardi 3 août dans la journée pour être exact. Ils seront disponibles jusqu’au 6 septembre. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente très bientôt sur notre chaîne Youtube.