PlayStation Plus : Uncharted 4 et DiRT Rally 2.0 arrivent le 7 avril

Ils avaient fuité la semaine passée, les jeux PlayStation Plus pour le mois d’avril sont maintenant confirmés. Et ce seront donc Uncharted 4: A Thief’s End et DiRT Rally 2.0 qui seront disponibles pour les abonnés PS Plus la semaine prochaine. De quoi remplir un peu vos soirées en confinement.

Les jeux PS Plus d’avril confirmés

L’annonce n’est donc qu’une demie surprise : Sony confirme que les deux titres seront disponibles au téléchargement le 7 avril 2020 dans la journée. Pas de jeux bonus ou de titre en réalité virtuelle, il faudra se contenter de ces noms sur PlayStation 4.

Impossible d’être passé à côté d’Uncharted 4 qui est venu clôturer les aventures de Nathan Drake en 2016 de la plus belle des façons. Ce jeu d’action/aventure, développé par Naughty, nous propose tout ce que la licence sait faire de mieux, avec une mise en scène incroyable, des séquences de tir réussis, de l’exploration et des phases d’énigmes et de plateformes.

Quant à DiRT Rally 2.0, il s’agit d’un jeu de course qui fait office de simulation de rallycross. La discipline est très bien représentée par Codemasters puisque l’on est sur des mécaniques exigeantes et qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Si vous voulez en savoir plus, notre présentation est disponible disponible plus haut.