PlayStation Plus : La liste des jeux du mois de mai en fuite, avec du FIFA 22

Sony prépare tranquillement sa nouvelle version du PlayStation Plus pour le mois de juin, ce qui veut dire que le mois de mai sera logiquement le derniers mois dans lequel on verrait le service sous cette forme, avec les habituels trois nouveaux jeux offerts aux abonnés. Et comme d’habitude, c’est billbil-kun qui devance une nouvelle fois Sony en publiant sur Dealabs la liste des jeux qui devraient être offerts sur le PlayStation Plus le mois prochain.

La liste des jeux PS Plus de mai 2022 en fuite

Si l’on est obligé de toujours prendre des pincettes ici, billbil-kun ne s’est jamais trompé ces derniers mois sur ce genre de fuite, ce qui laisse à penser que les jeux révélés aujourd’hui sont bien ceux qui seront au programme du PS Plus en mai. Voici donc la liste des jeux concernés :

On s’étonnera de voir FIFA 22 arriver si vite, et nul doute que cela devrait faire plaisir à de nombreux amateurs du ballon rond, tandis que les deux autres titres sont deux jeux qui méritent le détour.

Si cela venait à se confirmer, ces trois jeux seraient donc offerts aux abonnés dès le 3 mai prochain.