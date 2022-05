PlayStation Plus : Les jeux du mois de juin ont potentiellement fuité, avec du God of War ?

Tandis que tous les yeux sont rivés sur le lancement du nouveau PlayStation Plus, Sony doit annoncer dès cette semaine les jeux offerts avec l’abonnement pour le mois de juin. Mais comme on en a désormais l’habitude, la liste de jeux offerts a fuité, mais cette fois-ci sur le site Aerajugones, ce qui veut donc dire que l’on prendra ici des pincettes avant d’affirmer que tout est vrai.

Kratos aux côtés de Naruto et Bob l’Eponge ?

Le site avance que ses sources lui ont permis d’apprendre quels seraient les trois jeux offerts pour le mois de juin dans le PlayStation Plus. Voici les jeux mentionnés :

Un liste qui pourra étonner, surtout par la présence de God of War. Le titre est déjà offert dans le programme PS Plus pour les possesseurs de PS5, et il sera aussi inclus dans le futur catalogue des PS Plus Extra et Premium.

Autrement dit, si tout cela est vrai, à part si vous ne comptiez pas mettre la main sur le nouvel abonnement, difficile d’y voir une très bonne affaire ici, même si les deux autres jeux trouveront certainement leur public. Encore une fois, rien de confirmé jusqu’ici, il s’agit d’une rumeur.

On en saura plus dès mercredi, jour durant lequel Sony devrait révéler officiellement les jeux du mois de juin.