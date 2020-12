Comme à chaque mois, c’est le moment de découvrir les nouveaux jeux offerts dans l’abonnement PS Plus pour le mois de janvier 2021. Après Just Cause 4 et Rocket Arena le mois dernier pour conclure 2020, quels sont les jeux qui vont inaugurer cette nouvelle année en 2021 ?

Quels jeux PS Plus en janvier 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de janvier 2021 :

Où acheter une carte PS Plus au meilleur prix ?

Promo PlayStation Plus: abonnement de 12 mois | Code... - Acheter sur Amazon Prix par mois: €5.00; PRODUIT VALABLE EN FRANCE UNIQUEMENT; Multijoueur en ligne sur PlayStation 4. 2 jeux PS4 par mois sans coût supplémentaire.

Quand arrivent les jeux PS Plus de décembre 2020 ?

Les jeux PlayStation Plus seront disponibles le mardi 5 janvier 2021 dans l’après-midi. N’oubliez pas non plus les jeux de la PlayStation Plus Collection. On vous présentera chaque jeu plus en détail sur notre chaîne Youtube.