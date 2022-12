Accueil » Actualités » PlayStation Plus Extra / Premium : Far Cry, Yakuza, Mortal Shell et d’autres pour finir l’année 2022

Pour fêter la fin d’année, le PlayStation Plus va une nouvelle fois agrandir sa bibliothèque de jeux offerts sur sa tranche Extra et Premium. Le mois dernier, on a pu jouer à plusieurs Kingdom Hearts ainsi qu’à d’autres titres, et PlayStation révèle aujourd’hui les derniers jeux qui seront intégrés au PlayStation Plus en 2022.

Quels sont les jeux ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium en décembre ?

Comme souvent avec le PlayStation Plus Extra et Premium, on retrouve pas mal de jeux qui ont déjà été offerts dans le PlayStation Plus de base il y a quelques mois ou années. On aura tout de même pas mal de choix avec des genres bien différents, des grosses licences et des productions plus indépendantes. Voici le programme du PlayStation Plus Extra et Premium pour décembre 2022 (avec une exception) :

PlayStation Plus Extra

WWE 2K22 | PS4 (disponible uniquement le 3 janvier)

Far Cry 5 | PS4

Far Cry New Dawn | PS4

Far Cry Primal | PS4

Mortal Shell | PS4, PS5

Judgment | PS4, PS5

Yakuza: Like a Dragon | PS4, PS5

Yakuza 6: The Song of Life | PS4

La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor | PS4

La Terre du Milieu: L’Ombre de la Guerre | PS4

The Pedestrian | PS4, PS5

Evil Genius 2 | PS4, PS5

Adventure Time Pirates of the Enchiridion | PS4

Ben 10: Power Trip | PS4, PS5

Gigantosaurus The Game | PS4

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition | PS4

Worms W.M.D | PS4

The Escapists 2 | PS4

PlayStation Plus Premium

Ridge Racer 2 | PSP

Heavenly Sword | PS3

Oddworld: Abe’s Exoddus | PS1

Pinball Heroes | PSP

En dehors de WWE 2K22, ces jeux seront disponibles dans l’abonnement à partir du 20 décembre.