PlayStation : Du contenu numérique Discovery va disparaitre, même pour les films et les séries qui ont été achetés

Une situation qui fait écho au marché du jeu vidéo

Aux Etats-Unis, certains utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de recevoir un mail les prévenant que l’accord entre Sony et Discovery avait changé, et que du contenu lié à cette chaîne serait ainsi supprimé à partir du 31 décembre. On ignore encore la raison exacte si ce n’est que les droits et les accords entre les deux parties concernées doivent être revus, sans doute à cause des chamboulements qui se déroulent en interne chez Discovery (qui appartient à Warner Bros). On ignore encore si Sony cherchera à remettre en place ce contenu en trouvant un nouvel accord, mais d’ici là, tous les utilisateurs PlayStation qui ont acheté du contenu Discovery ont de quoi se sentir lésés.

En somme, dès le 1er janvier, il ne sera plus possible d’avoir accès à du contenu Discovery (comme des séries, des documentaires ou des films) qui ont été achetés sur PlayStation. Pas loués, mais bien achetés. Une liste compète du contenu supprimé a été partagée sur le site officiel de PlayStation. Cela veut dire que ces films et ces séries ne pourront plus être disponibles à la vente, mais aussi que les utilisateurs ayant acheté ces contenus ne pourront plus les regarder. Ce qui ne manque pas de relancer le débat autour de la propriété d’un achat numérique et de l’importance d’un support physique, que ce soit pour des films, des séries ou bien des jeux vidéo.