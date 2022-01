PlayStation : Découvrez votre résumé 2021 sur vos jeux PS4/PS5

Cela fait quelques années maintenant que Sony propose à ses utilisateurs et utilisatrices de découvrir leurs statistiques de jeu. L’année étant terminée depuis peu, il est maintenant possible de découvrir son résumé de 2021 à travers une page dédiée, où différents chiffres remontent sur vos temps et prouesses de l’année passée sur PS4 et PS5.

Découvrez vos trophées et temps de 2021

Pour découvrir votre récapitulatif de 2021, c’est simple : il vous suffit de vous rendre sur le site officiel. Puis, il suffit de vous connecter avec votre mail et mot de passe de votre compte PlayStation Network. Cette page Wrap Up de PlayStation vous permet ainsi de découvrir votre résumé 2021, et de jeter un œil à ce que vous avez accompli sur vos consoles Sony, PlayStation 4 et/ou PlayStation 5.

Celle-ci vous permet ensuite de découvrir le nombre total d’heures que vous avez passé sur une machine cette année, le nombre de jeux joués et de trophées débloqués, votre top 5 des jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps ou encore le nombre de platines obtenus. Une fois la page parcourue, vous obtiendrez une récompense : un code à utiliser sur le PlayStation Store pour récupérer un pack d’avatars. A noter qu’il faut avoir joué minimum 10 heures en 2021 pour découvrir vos statistiques.

Alors, quel est votre top 5 des jeux joués en 2021 ? Vous pouvez consulter aussi notre article qui recense toutes les exclusivités PS4/PS5 à venir en 2022, et essayer de nous dire quels sont les platines que vous visez dans les prochains mois.