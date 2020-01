PlayStation : découvrez votre année 2019 en jeu vidéo

Pour fêter cette nouvelle année qui commence, PlayStation met à votre disposition un outil permettant de faire une introspection de votre année 2019. Et pour célébrer ça, on nous offre un thème dynamique et un lot de 7 avatars gratuitement.

Un thème offert et 7 avatars gratuits

Pour cela, il suffit de vous connecter sur le site officiel et vous pourrez y découvrir vos stats. Comme le montrent les captures d’écran ci-dessous, vous pourrez notamment voir votre top 3 de l’année mais aussi votre genre préféré. En fonction de votre genre favori, vous débloquerez un titre que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #myPSyear2019.

Comment télécharger les bonus gratuits ?

Pour télécharger le thème et les avatars exclusifs gratuitement, il faut autoriser le partage de données dans vos paramètres de votre console. Rendez vous dans paramètres > données de périphériques / santé & sécurité > données des périphériques.

Et vous, quels ont été vos jeux de l’année ? Plutôt Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order ou encore Fortnite ?