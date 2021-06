Playdate : La console portable fait le plein de détails (prix, jeux, précommandes…)

Playdate n’a pas pour vocation à concurrencer la Switch, la PS5 ou les Xbox Series, mais il se révèle être une petite curiosité voulant offrir une autre manière de jouer avec des titres spécialement conçus pour ce petit appareil.

Il a notamment fait le plein d’informations lors d’un direct : Playdate Update. On vous résume tout ça.

Concept

Annoncé en 2019 et développé par Panic. (qui a notamment édité des jeux indépendants assez connus comme Firewatch ou Untitled Goose Game), le Playdate est une petite console permettant de s’essayer à un grand nombre de très petits jeux originaux.

Un bijou « juste pour le fun » d’après ce que l’on peut lire sur le site officiel. L’objet tient dans la paume de la main et embarque un écran LCD en noir et blanc, une croix directionnelle, deux boutons et une manivelle.

Si vous vous demandez à quoi sert cette dernière, elle permettra d’interagir avec certains jeux comme Crankin’s Time Travel Adventure de Keita Takahashi (Katamari Damacy) pour ralentir ou accélérer le temps, et éviter ainsi des obstacles. En outre, si vous n’utilisez pas, elle se transforme en horloge basse-consommation.

Les jeux

L’obtention de jeux est assez particulière puisqu’ils seront distribués par « saison », la première étant gratuite à l’achat de la machine. Vous recevrez ainsi deux jeux toutes les 2 semaines pendant 12 semaines.

Certains sont d’ailleurs développés par des grands noms de la scène indépendante dont Zach Gage (SpellTower et Typeshift), Bennett Foddy (QWOP et Getting Over It with Bennett Foddy) ou encore Shaun Inman (Retro Game Crunch et The Last Rocket).

En outre, Lucas Pope (Return of The Obra Dinn) a annoncé Mars After Midnight, un futur jeu pour la machine.

Voici les premiers jeux qui ont été dévoilés pour cette saison 1 :

Crankin’s Time Travel Adventure

Battleship Godios

Boogie Loops

Casual Birder

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes: Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked!

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Panic va également mettre en place un site vous permettant de créer vos propres jeux Playdate avec un outil qui demande uniquement un navigateur web.

Prix, précommandes et accessoires

Pour vous procurez le Playdate, il faudra débourser 179$ (147€ environ). On rappelle que la saison 1 est incluse, mais aucune information n’a encore été donnée concernant l’Europe. Il pourra donc potentiellement donc y avoir des frais de port.

Les précommandes démarreront le mois prochain pour la console sans plus de précision bien que Panic. fera un rappel une semaine à l’avance. Deux accessoires ont également été présentés : le Playdate Stereo Dock et Playdate Cover.

Le Playdate Stereo vous permet d’insérer le Playdate pour le poser n’importe où tout en le rechargeant. Il intègre aussi deux haut-parleurs Bluetooth qui offriront une meilleure qualité sonore aux jeux en plus de vous permettre d’écouter de la musique via une application : « Poolsuite Fm ». L’accessoire n’a cependant pas encore de date ni de prix.

Le Playdate cover est simplement une coque de protection qui sera aussi disponible en précommande en juillet pour 29$ (23€).