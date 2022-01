Atsushi Inaba devient le nouveau boss de PlatinumGames

Alors que l’on attend fébrilement Bayonetta 3 pour cette année, en espérant qu’aucun report ne soit prévu, ça bouge en interne du côté de PlatinumGames. Enfin, de manière assez limité, car même si l’entreprise change de CEO, pas de quoi déboussoler toute la structure, puisque c’est Atsushi Inaba qui a maintenant les pleins pouvoirs.

Une nouvelle figure de proue pas si nouvelle

Il succède donc à Kenichi Sato, qui a quitté sa place en décembre 2021, après avoir occupé cette position pendant cinq ans. Il restera cependant au sein du conseil d’administration en tant que conseiller. Atsushi Inaba devient donc le CEO de l’entreprise, après d’avoir été vice-président de PlatinumGames. Il a été rendu célèbre grâce à son travail de producteur sur des licences comme Phoenix Wright: Ace Attorney, Viewtiful Joe, Okami ou encore Vanquish.

Atsushi Inaba promet alors que la ligne directrice de PlatinumGames, qui est de « créer des manières de jouer innovantes » ne changera pas, et que le studio continuera à se tourner vers l’autoédition, tout en promettant de nombreux jeux que tout le monde pourra apprécier. Bref, rien de très neuf sous le soleil pour le moment, et de notre côté, on retourner compter les mois qui nous séparent de la sortie de Bayonetta 3.