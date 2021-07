FIFA 22 : Date de sortie, premier trailer… Voici toutes les informations

Vendredi, Electronic Arts nous avait donné rendez-vous ce week-end pour la première bande-annonce de FIFA 22. Après avoir annoncé que Kylian Mbappé serait la grande star de la jaquette, l’éditeur nous présente désormais la toute première vidéo et nous lâche également des informations et une date de sortie.

Un épisode encore plus réaliste

Après plusieurs épisodes décevants, on espère que la franchise FIFA va revenir sur le devant de la scène. Il faut dire que les joueurs et la presse n’ont pas particulièrement bien reçu les derniers opus en date. Ce crû 2021 va donc tenter de faire mieux, ne serait-ce que sur ses graphismes : FIFA 22 nous annonce qu’il s’appuie sur la technologie « révolutionnaire » HyperMotion pour « sublimer chaque action sur le terrain ».

Une technologie uniquement présente sur les consoles nouvelle génération et Stadia qui se base sur le machine learning pour rendre les mouvements et les actions encore plus réalistes. L’idée est d’améliorer la jouabilité pour nous donner de meilleures sensations manette en main avec une meilleure fidélité. De belles paroles donc qui ont tout de même de quoi nous faire saliver.

Contenus et modes de jeu

Electronic Arts n’a pas été avare en informations. Bien que le contenu n’a rien de surprenant, on connait déjà la majorité des modes de jeu et leurs subtilités. On retrouve ainsi les habituels :

Mode Carrière

Mode Volta Football

Mode FIFA Ultimate Team (FUT)

Pro Clubs

Et bien sûr, le traditionnel coup d’envoi. Pas encore de précision sur la coopération mais on imagine que l’on sera assez proche de ce que l’on avait l’année passée. Côté licences, on nous parle de plus de 700 équipes, 90 stades et plus de 30 championnats qui seront bien là. La Ligue des Champions, l’Europa League, l’UEFA Europa Conference League, la Premier League, la Ligue 1 Uber Eats, la Bundesliga, la Liga Santander, la série A Tim, CONMEBOL Libertadores et la CONMEBOL Sudamericana seront là.

Volta bien de retour

Le site officiel nous confirme que le mode Volta sera bien de retour. Cependant, tout comme la Carrière et le reste, aucune vraie précision n’a été donnée, si ce n’est le visuel disponible juste ci-dessus qui rayonne de belles couleurs. On sait cependant que la description indique « de nouvelles façons d’afficher votre style et de rester connecté avec votre équipe sur des terrains de street football répartis aux quatre coins de la planète. ».

Pas plus de détails mais Electronic Arts indique que de plus amples informations seront données prochainement. Le mode Volta aura droit à sa propre présentation complète et on imagine que l’EA Play qui se déroule en fin de mois sera une occasion parfaite. D’ailleurs, la même mention, est présente sur les paragraphes de FIFA Ultimate Team et des Clubs Pros qui seront montrés prochainement.

Une IA retravaillée

Comme chaque année, Electronic Arts nous sort le grand jeu pour tenter de nous convaincre. On nous explique que FIFA 22 va profiter d’une meilleure intelligence de jeu, permettant une IA davantage tactique, que ce soit en attaque ou en défense.

Sur le plan offensif, les joueurs pourront désormais prendre jusqu’à 6 fois plus de décisions par seconde pour mieux comprendre l’environnement et adapter les appels de balle. Sur l’aspect défensif, cela va se traduire par une IA améliorée afin que chacune des équipes se comporte comme un bloc capable de conserver sa disposition sur le terrain.

Dans toutes ces belles promesses, le studio parle également de duels aériens cinétiques, qui permettront d’améliorer nos affrontements dans les airs mais aussi un contrôle du ballon plus fluide. Les animations ont été repensées et les joueurs gagneront en souplesses lors des phrases du jeu à terre. On notera que toutes ces belles paroles sont souvent conditionnées à la nouvelle génération, donc on peut déjà avoir un peu peur pour les moutures PS4/Xbox One.

Ambassadeurs de FIFA 22

Si l’on savait déjà que Mbappé serait la star de la jaquette, les autres ambassadeurs FIFA sont désormais connus. On aura ainsi :

Heung-Min Son

Phil Foden

David Alaba

Trent Alexander-Arnold

Christian Pulisic

Nul doute qu’on aura l’occasion de les voir également en vedette dans la communication du titre.

Quand sortira FIFA 22 ?

Dernière information et pas des moindres, on connait la date de sortie de FIFA 22. Prenez votre agenda, il arrivera à la période habituelle, à savoir le 1er octobre 2021. Les éditions Ultimate permettront d’avoir un accès anticipé et d’y jouer dès le 27 septembre. Il sera disponible sur PC (Origin et Steam), PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series et Stadia. Une version Legacy sera aussi disponible sur Switch. On imagine qu’elle sera une nouvelle fois au rabais.

Quant aux éditions de FIFA 22, on est sur la même logique que les précédentes années, si ce n’est que l’on se restreint au duo Standard / Ultimate. Les précommandes permettront d’avoir quelques bonus en jeu, tandis que l’édition ultimate rajoutera un élément joueur Héros FUT, 4 jours d’accès anticipé, la mise à niveau ancienne > nouvelle génération gratuitement et 4600 points FIFA.