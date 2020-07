Persona 5 Royal dépasse les 1,4 millions d’exemplaires vendus

Souvent réputée pour être un licence de niche, la série Persona a prouvé sa popularité avec des chiffres records pour Persona 5, qui se sont répercutés sur Persona 4 Golden lors de sa sortie sur PC. Bien entendu, Persona 5 Royal a lui aussi droit à des résultats tout aussi impressionnants, comme Atlus le laissait entendre récemment.

La série se porte mieux que jamais

Atlus annonce avoir vendu 1,4 millions d’exemplaires de Persona 5 Royal dans le monde, ce qui est un score très remarquable étant donné qu’il ne s’agit « que » d’une version plus complète du jeu de base. Rappelons que Persona 5 s’est vendu à plus de 3,2 millions d’unités depuis sa sortie.

On apprend également que Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers s’est déjà vendu à 480 000 exemplaires, rien qu’au Japon et en Asie puisque l’on attend toujours une sortie occidentale. Tout cela permet à la série dans sa globalité de dépasser les 13 millions de jeux vendus.