Persona 5 Royal n’aura pas de mise à niveau sur PS5

Mauvaise nouvelle pour les fans de Persona 5 Royal qui espéraient le refaire en version optimisée sur PlayStation 5 puisque le jeu ne proposera pas de mise à niveau comme on pouvait largement s’en douter.

Persona 5 Royal pas si royal

Atlus a publié une foire aux questions sur le site officiel de Persona pour donner plusieurs réponses concernant la ressortie de Persona 5 Royal. Enfin, pas toute puisque l’on a toujours pas ce que l’on peut attendre comme résolution et framerate sur les différents portages (et avouons que la version Switch nous rend assez curieux sur ce point).

Mais on a tout de même la confirmation que la version PlayStation 4 ne pourra pas être mise à niveau, que ce soit gratuitement ou même en payant, et qu’il faudra forcément repasser à la caisse pour payer le jeu plein tarif si vous voulez absolument la version PS5. On apprend également qu’il y aura des éditions physiques seulement sur PS5 et Switch mais qu’il n’y aura pas du tout de collector.

Persona 5 Royal arrivera le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC.