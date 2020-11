People Can Fly travaille sur deux autres projets en plus d’Outriders

Actuellement focalisé sur le développement d’Outriders qui est désormais attendu pour l’année prochaine, People Can Fly prépare déjà l’avenir puisque, selon son site officiel, deux nouveaux projets sont en préparation.

Des partenariats avec Take-Two Interactive et Square Enix

Annoncé l’été dernier, le premier jeu est un AAA dirigé par la branche new-yorkaise de l’entreprise polonaise et avec l’aide des studios de Varsovie, Rzeszow et Newcastle. Conçu en partenariat avec Take-Two Interactive, il s’agit d’une expérience orientée action-aventure « très ambitieuse et révolutionnaire » qui devrait sortir sur PC, les consoles next-gen et les plateformes de streaming.

Le second titre, beaucoup plus mystérieux pour le moment, est développé avec le soutien de Square Enix. Notez que, comme le premier, il devrait tourner sous Unreal Engine.

En attendant d’en savoir plus sur ces deux futurs projets, rappelons que Outriders sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X | S le 2 février 2021.