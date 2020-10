Outriders sortira finalement le 2 février 2021 et dévoile un nouveau trailer

Tandis que des rumeurs indiquaient un report de Outriders à l’année 2021, Square Enix nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour connaître la date de sortie du jeu, qui était toujours fixée à 2020. Malheureusement, la date qui avait fuité et bien la bonne, et Outriders nous fera attendre jusqu’à l’année prochaine.

La sortie se confirme

Le titre de Square Enix sera donc disponible dès le 2 février 2021 sur PC (Steam et Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le titre arrivera également sur Stadia en 2021, mais à une date ultérieure. Un report qui est évidemment lié à la crise sanitaire actuelle, qui a contraint le studio de revoir ses plans.

Un nouveau trailer nous permet de découvrir cette date, en plus de nombreuses images qui nous présentent l’univers du jeu. On apprend également que le titre supportera le cross-play, pour que les joueurs de toutes les plateformes jouent ensemble, mais aussi que la mise à niveau de la version PS4 à la PS5 et de la Xbox One à la Xbox Series sera gratuit.