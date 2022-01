Suite à la pénurie de PS5, Sony compte produire plus de PS4 que prévu cette année

La pénurie actuelle de consoles next-gen, aussi bien du côté de la PS5 que de la Xbox Series X, devrait encore durer un bon moment. Sony le sait, et afin d’éviter de n’avoir plus rien à mettre sur le marché durant cette année, le constructeur a visiblement décidé de continuer à produire un peu plus de PS4 cette année, alors que la production devait s’arrêter.

La PS4 assure les arrières

Etant donné que la PS5 entre dans sa deuxième année d’existence, on pouvait logiquement s’attendre à ce que la PS4 tire doucement sa révérence, mais la pénurie actuelle a forcément compliqué les choses. Bloomberg publie une nouvelle enquête, relayée par VGC, qui indique que Sony avait l’intention d’arrêter de produire des PS4 dès 2021, mais que la situation ne s’y prêtait finalement pas.

Au lieu de cela, le constructeur va continuer de produire plus de consoles PS4 cette, avec un million de consoles de plus, afin d’assurer une présence sur le marché.

Etant donné que la console n’a pas besoin des mêmes composants que la PS5, elle reste plus facile et moins coûteuse à produire, et les jeux cross-gen PS4 & PS5 sont et seront de toute façon encore bien nombreux, à l’image d’Horizon Forbidden West qui sortira sur les deux générations. Bloomberg indique également que cette augmentation de production va permettre à Sony de négocier de meilleurs deals avec les usines de fabrication.

Vous l’aurez compris, 2022 sera encore une année compliquée pour obtenir une PS5.