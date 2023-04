Overwatch 2 : Blizzard prend des mesures contre les joueurs utilisant une capacité de Vital pour saboter leurs propres équipes

Emprise salvatrice, le nouveau Graal des joueurs toxiques ?

Dans un long billet dédié à la lutte contre la triche et la toxicité sur les serveurs de sa production, publié hier sur le site officiel du FPS free-to-play, le studio américain a tenu à rappeler « qu’il n’est jamais acceptable d’utiliser les capacités d’un personnage pour gêner volontairement les membres de votre équipe. Nous avons déjà pris des mesures essentielles pour empêcher l’Emprise salvatrice de Vital de projeter des personnages alliés dans le vide et nous continuerons de veiller à ce que ses capacités ne soient pas utilisées pour nuire. »

Il ajoute ceci : « Cela étant dit, Vital est le dernier personnage à avoir rejoint Overwatch 2 et de nombreux joueurs et joueuses sont encore en train d’apprendre à bien utiliser ses capacités, surtout dans un cadre compétitif. Faire des erreurs et saboter les efforts de votre équipe sont deux choses différentes. Nous espérons que vous saurez faire preuve de patience et de bienveillance le temps que Vital trouve ses marques dans notre communauté. »

Plus de 100 000 comptes sanctionnés depuis le lancement

En plus de faire cette déclaration, les développeurs ont profité de ce billet pour indiquer avoir pénalisé « plus de 100 000 comptes dans le monde entier ayant utilisé des outils de triche, comme des « aimbots » (visée automatique) ou des « wallhacks » (vision à travers les murs) » depuis la sortie du jeu début octobre 2022. Toujours selon eux, « dans la plupart des cas, ces comptes ont été bannis définitivement » et « dans le cadre de notre lutte contre la triche, nous avons aussi effectué des vagues de bannissements régulières allant souvent jusqu’à 5 000 comptes bannis chaque semaine. »

Notez également qu’ils n’ont pas oublié de saisir l’opportunité pour rappeler vouloir faire d’Overwatch 2 une expérience inclusive où jouer en équipe doit se faire dans le respect et l’intégrité : « Nous comprenons qu’il peut être frustrant de voir un coéquipier ou une coéquipière mal jouer ou utiliser un personnage peu utile dans la partie. Échanger des idées et des stratégies avec les membres de votre équipe est toujours une bonne idée mais les rabaisser n’amène jamais rien de bon. »

Conscient que des mots ne sont pas suffisants pour prévenir ou empêcher les débordements, un outil utilisant « des algorithmes d’apprentissage automatique pour transcrire et identifier les utilisations abusives » du chat vocal a commencé à être mis en place « peu après le lancement » et continuera d’être déployé et amélioré « dans d’autres régions et d’autres langues dans les mois à venir. »

Autre nouveauté, le dernier patch proposé intègre des fonctionnalités censées davantage protéger les streameurs, streameuses, créateurs et créatrices de contenu victimes de sabotage pendant leurs parties en live. D’après Blizzard, « c’est un premier pas mais nous avons conscience qu’il reste du chemin à parcourir. Nous travaillons notamment sur la possibilité de cacher votre BattleTag aux joueurs et joueuses présents dans votre lobby. »

Overwatch 2 est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.