Overwatch 2 arrive aujourd’hui sur le Xbox Game Pass avec des bonus pour les abonnés

Maintenant qu’Activision-Blizzard est intégré à Microsoft, il faut s’attendre à voir de plus en plus de jeux de l’éditeur débarquer sur le Xbox Game Pass. En dehors du cas Warcraft toujours très épineux, toutes les grosses licences devraient y passer. Overwatch 2 n’y fera pas exception et ce malgré son modèle économique. Quel intérêt d’intégrer un free-to-play dans un service d’abonnement payant ? C’est ce qu’essaye d’expliquer Blizzard aujourd’hui.