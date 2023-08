Le jeu d’action-aventure Outcast 2: A New Beginning fait le beau en nous présentant la planète Adelpha en vidéo

Titan Quest II : Le hack’n’slash annoncé, voici les premières images

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin est annoncé par THQ Nordic sur PC, PS5 et Xbox Series

South Park Snow Day annoncé, un jeu multijoueur coopératif pour 2024

Borderlands 4 confirmé pour 2023 ? Deux rumeurs font parler d’elles, mais il s’agirait d’une simple erreur

Black Myth Wukong et Alan Wake 2 seront au programme de la conférence d’ouverture de la Gamescom

Palia : Le MMO est maintenant disponible via une bêta ouverte sur PC, en attendant sa version Switch

Baldur’s Gate 3 : 10 conseils et astuces pour les néophytes à la licence et à Donjons & Dragons

GTA 5 : Rockstar met la main sur Cfx.re, le groupe qui a fait exploser GTA RP, en vue de travailler sur GTA 6 ?

Ys X Nordics : L’action-RPG japonais fait le point sur son gameplay dans une nouvelle vidéo

11 jeux Warhammer à venir en 2023 et 2024 (Space Marine 2, Age of Sigmar…), on fait le point en vidéo

Overwatch 2 présente Illari, sa nouvelle héroïne de type support, et sort ses missions d’histoire Invasion

Hello Engineer : Le spin-off de Hello Neighbor centré sur la construction arrive enfin sur consoles et PC

Lollipop Chainsaw RePOP : Le remake du jeu de Suda51 est repoussé et sortira finalement durant l’été 2024

Quake II s’offre une version remasterisée sur toutes les plateformes et à bas prix

Stray Gods: The Roleplaying Musical, le jeu narratif musical qui pousse la chansonnette, est maintenant disponible

Genshin Impact met en lumière Lyney, le premier personnage 5 étoiles de la région de Fontaine

L’auteur derrière les livres et les jeux Metro est condamné à 8 ans de prison par les autorités russes suite à ses propos contre la guerre

Ghostrunner 2 s’apprête à refaire parler de lui avant la Gamescom et ouvre les inscriptions pour sa bêta fermée

Fort Solis : Le thriller horrifique aura droit à une édition limitée sur PlayStation 5

Lords of the Fallen : On a joué au Souls-like entre deux mondes, nos premières impressions

Telltale rachète le studio Flavourworks, qui était derrière le jeu narratif Erica

Tekken 8 : Casting, gameplay, premier avis…. Tout savoir en vidéo

Du contenu Dino Crisis pour Exoprimal ? Le réalisateur du jeu est ouvert à l’idée