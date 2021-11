Onirism nous parle de sa dernière mise à jour dans un trailer coloré et explosif

Actuellement en accès anticipé et développé par Crimson Tales, le jeu d’action et d’aventure Onirism se prépare doucement pour sa sortie finale et était présent aujourd’hui lors du dernier AG French Direct avec un nouveau trailer, qui nous présente le jeu ainsi que sa prochaine mise à jour massive.

Un trailer survolté avant de partir chez les cow-boys

Cette nouvelle vidéo permet de faire un rapide tour du jeu afin de le faire découvrir à celles et ceux qui ne connaissaient pas ce jeu d’action très coloré et dynamique.

On y incarne Carol, une jeune fille qui cherche à retrouver son doudou nommé Bunbun, disparu dans un portail magique qui conduit au monde de Créaria. Armée de divers pisto-jouets, Carol se met en quête de son doudou à travers plusieurs niveaux aux univers uniques. En plus d’un mode de jeu traditionnel, il est également possible de s’affronter dans un mode versus ou de jouer en coopération locale.

La prochaine mise à jour mettra en avant la zone de Rusty Canyon, qui promet d’apporter un univers bien différent très inspiré du far-west. Elle sera disponible en janvier 2022.

Onirism est pour le moment disponible en accès anticipé sur Steam.