Accueil » Actualités » ONI : Road to be the Mightiest Oni aura droit à son édition physique sur PlayStation et Switch

Il avait été l’une des petites surprises du dernier Indie World organisé par Nintendo : ONI : Road to be the Mightiest Oni s’était enfin présenté au grand public après des mois de gestation, avec quelques images de gameplay et une date de sortie fixée au mois de mars prochain. Développé par un ancien membre de l’équipe de Hironobu Sakaguchi chez Mistwalker, excusez du peu, ce jeu d’aventure typé Zelda-like a visiblement séduit pas mal de monde, du moins assez pour s’offrir une version physique.

Une version physique avec des petits bonus

C’est chez Red Art Games que l’on pourra trouver cette édition, qui sera disponible aussi bien pour les versions PlayStation que pour la version Switch du jeu. Il faudra simplement attendre un peu plus longtemps pour obtenir ces éditions physiques, qui sortiront uniquement le 21 avril 2023.

Les précommandes démarrent dès aujourd’hui sur le site de Red Art Games, pour le prix de 39,99 €. En précommandant le jeu, vous aurez accès à des bonus in-game avec deux objets supplémentaire pour votre périple, mais aussi aussi à un tote-bag aux couleurs du jeu et à un porte-clés en PVC.

Pour rappel, le jeu nous fait découvrir l’histoire de Kuuta, dernier membre de l’armée du Roi Démon qui va devoir survivre sur l’île de Kisejima, où il devra combattre des esprits d’anciens démons. Il sera aidé par Kazemaru, un autre esprit que l’on pourra contrôler en même temps que Kuuta.

ONI : Road to be the Mightiest Oni sera disponible dès le 9 mars prochain en dématérialisé sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch.