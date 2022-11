ONI: Road to be the Mightiest Oni

ONI: Road to be the Mightiest Oni est un jeu d'aventure dans lequel on incarne Kuuta, un petit guerrier démon qui est le dernier survivant de son armée. Il est accompagné d'un esprit qui l'aide à combattre et à survivre sur l'île de Kisejima. Il faut contrôler les deux personnages ensemble pour venir à bout des ennemis, pour ensuite se mesurer au terrible Momotaro, qui a vaincu les compatriotes de Kuuta par le passé.