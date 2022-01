Ocean’s Heart : Le Zelda-like arrivera sur Nintendo Switch le 10 février

Disponible depuis bientôt un an sur PC, Ocean’s Heart a officialisé sont arrivée imminente sur Nintendo Switch. Comme l’indique le trailer ci-dessous, l’action-RPG puisant fortement ses inspirations dans la licence The Legend of Zelda sortira sur la console nippone le 10 février prochain au prix de 14,99€.

Exit Link, bonjour Tilia

Pour rappel, ce titre en pixel art développé par Max Mraz et édité par Nordcurrent propose une expérience axée sur l’exploration d’un archipel regorgeant de secrets et de mystères qui vous invite à suivre les aventures de Tilia, une jeune femme contrainte d’affronter les nombreux dangers du monde qui l’entoure afin de retrouver son père disparu.

Rendez-vous d’ici un peu moins d’un mois pour découvrir ce que vaut la version Switch d’Ocean’s Heart.