Bloober Team : Un teaser pour leur prochain jeu, une suite à Observer ?

Et si la prochaine production de Bloober Team était une suite au sympathique Observer ? C’est en tout cas ce que laisse supposer la récente vidéo postée par le studio. Nommée « Incoming Call », celle-ci nous prépare à une annonce de jeu. Sur Twitter, les #cyberpunk et #horrorgame qui accompagnent le teaser nous font évidemment penser à cette hypothèse mais ce n’est pas tout.

Bientôt le prochain jeu de Bloober

On le savait depuis quelques semaines, les créateurs de Blair Witch ou encore Layers of Fear, préparent un nouveau titre. Le récent teaser est accompagné d’un message scripté. Mais un utilisateur a rapidement su en tirer quelque chose : en traduisant le binaire, cela donne « Daniel are you there ».

Daniel étant un personnage du premier jeu Observer, il ne serait donc pas étonnant que le prochain jeu de Bloober Team soit une suite ou un titre qui développe l’univers. Il n’y a donc plus qu’à attendre d’ici l’officialisation qui ne devrait plus trop tarder.