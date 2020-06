Observer System Redux : une vidéo de gameplay longue de 9 minutes

Annoncé officiellement plus tôt cette année, le nouveau jeu d’horreur de Bloober Team a finalement fait parler de lui lors de cette première journée du Summer of Gaming grâce à une vidéo de gameplay d’une durée de plus de 9 minutes, visualisable bien évidemment en 4K/60FPS.

Les premiers frissons sont là

Commenté par Tomasz Bentkowski, le « lighting artist » de l’équipe de développement, le nouveau projet du studio utiliserait les ressources offertes par les consoles nouvelles générations afin d’offrir une version immersive et cyberpunk de l’an 2084, telle qu’imaginée par l’équipe de Bloober Team.

On nous explique alors que le jeu affichera des textures 4K, des modèles 3D retravaillés et améliorés, des temps de chargement plus court avec le SSD, un système de particules amélioré et des effets de lumières plus réalistes grâce au ray tracing et à la technologie HDR.

Pendant ces quelques minutes, on suit Dan, un détective du futur qui a la capacité de « hacker » la conscience d’autres personnes pour partir en quête d’indices et de preuves. On a alors un premier aperçu de quelques mécaniques de gameplay comme différents types de scanners afin d’analyser une scène de crime. Dan partira ensuite à la recherche d’un tueur en série même si notre protagoniste commencera à ne plus très bien distinguer la frontière entre réel et virtuel.

Observer System Redux est donc attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X, et est annoncé bel et bien jouable en 4K avec un taux d’affichage de 60 images par seconde sur ces consoles.