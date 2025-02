Un nouveau State of Play aura lieu dès demain le 12 février avec de nombreux jeux PS5 à l’honneur

Quand aura lieu le State of Play ?

Sony a pris son temps mais le voilà maintenant enclin à officialiser son prochain State of Play. Celui aura lieu le 12 février, soit demain, à 23 heures (heure de Paris).Il est précisé que ce State of Play va durer environ 40 minutes, ce qui est dans la moyenne haute des showcases made in Sony.

A priori, l’émission devrait se concentrer sur les jeux PS5, sans qu’il ne soit noté de distinctions entre les jeux PlayStation Studios et éditeurs tiers (aucune mention du PS VR2 non plus). Tout est donc possible.

Quels jeux seront au State of Play ?

Que peut-on attendre dans tel State of Play ? Eh bien, les théories sont nombreuses, même si comme souvent, il faut garder la tête froide et se dire que toutes les listes de souhaits ne pourront pas être remplies dans une seule émission. Malgré cela, on pariera tout de même sur la présence de Death Stranding 2: On the Beach, étant donné que Hideo Kojima a lourdement insisté sur le fait qu’il travaillait sur une bande-annonce il y a quelques jours. La date de sortie pourrait donc être révélée dans la foulée, étant donné que le jeu doit sortir en 2025.

Autre titre qui est également prévu cette année, Ghost of Yotei. À voir si PlayStation voudra faire de l’ombre à Assassin’s Creed Shadows un mois avant la sortie d’Ubisoft, mais le jeu de Sucker Punch pourrait bien réapparaitre. On ne misera pas autant sur Marvel’s Wolverine, même s’il pourrait en profiter pour rompre son silence. Quant à savoir ce que devient Fairgame$… ça, c’est encore moins certain. Certaines rumeurs évoquent également un nouveau God of War ou du moins un remaster/remake d’un ancien épisode, mais là encore, que des bruits de couloir invérifiés. Réponse d’ici demain.