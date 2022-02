Le Seigneur des Anneaux : Les droits d’adaptations en jeux ou en films sont à vendre

La licence Le Seigneur des Anneaux a fait l’objet de quelques adaptations en jeux ces dernières années, et ce chez plusieurs éditeurs différents, dont Warner Bros avec les sympathiques Shadow of Mordor et Shadow of War. Et alors qu’on attend de voir ce que vont réussir à faire Nacon et Daedalic Entertainment avec The Lord of the Rings – Gollum, on apprend via Variety que les droits d’adaptations de la licence (qui englobe Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit) vont être mis en vente.

Un rachat pour les gouverner tous

Selon le site, Saul Zaentz Co. (maison-mère de Middle-Earth Enterprises), qui détient ces droits, serait sur le point de vendre tout cela à qui mettra le plus d’argent sur la table. Ces droits pourraient valoir environ 2 milliards de dollars selon les estimations. Les droits d’adaptations concernent alors aussi bien les films, les produits dérivés, les droits d’exploitation sur les lieux physiques comme des parcs d’attractions, et, ce qui nous intéresse ici, les jeux vidéo.

Evidemment, parmi les repreneurs qui pourraient être intéressés, on pense forcément à Amazon, qui sortira sa série Les Anneaux de Pouvoir dès la rentrée prochaine sur Amazon Prime Vidéo. L’occasion de se rappeler que le géant de la vente avait aussi chargé Amazon Games de développer un MMO Le Seigneur des Anneaux il y a de cela quelques années, en collaboration avec Tencent, mais ce partenariat s’était visiblement mal passé, conduisant à l’annulation du projet.

On imagine que posséder les droits d’exploitation et de distribution d’une telle licence va forcément intéresser les grands éditeurs de l’industrie, surtout celles qui opèrent sur plusieurs types de médias, comme Amazon.