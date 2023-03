Un nouveau jeu Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi vient d’être annoncé

Voilà maintenant plusieurs années que Dragon Ball Xenoverse 2 occupe la scène des jeux Dragon Ball 3D à lui tout seul, bénéficiant de nombreux DLC qui sont venus enrichir son casting de base déjà immense. Jusqu’à arriver à un tel point où l’on se demandait ce qui pouvait bien empêcher Bandai Namco de se lancer dans le développement d’un troisième épisode, mais avec l’annonce d’aujourd’hui, tout devient un peu plus clair. L’éditeur a choisi de garder ses forces pour préparer le retour de la célèbre licence Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi, avec un nouvel épisode en route.

Hyper over 9000

Pour beaucoup, on n’aura pas fait mieux question jeux de combat en 3D dans l’univers Dragon Ball depuis les Budokai Tenkaichi. Difficile de contredire cela même si les Xenoverse sont ceux qui ont su mettre en œuvre l’héritage de la série avec le plus de réussite. Bandai Namco a donc décidé de jouer sur la nostalgie des fans et sur la puissance de cette licence pour annoncer un tout nouveau Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi cette nuit, lors d’un tournoi centré sur Dragon Ball FighterZ.

On ne sait encore rien de ce nouvel épisode si ce n’est ce que les premières images nous montrent, avec un Goku qui passe en Super Saiyan Blue. Et… c’est tout. Bandai Namco n’a fait que teaser cet épisode mais n’a rien dévoilé de plus, ce qui suffira tout de même à en mettre certains en émoi.

Aucune plateforme n’a été annoncée pour le moment, ni aucune date de sortie, mais on en saura peut-être plus au cours de l’année.