Un nouveau film Resident Evil est en préparation, plus fidèle à la saga

Resident Evil a décidément le vent en poupe ces derniers temps, avec la série en préparation sur Netflix et la sortie l’année prochaine de Resident Evil Village. Sentant le bon filon, les producteurs d’Hollywood de Constantin Film ont décidé de relancer la franchise au cinéma, en rebootant l’univers des précédents films, comme nous le rapporte Deadline.

Un casting déjà bouclé

Au revoir Milla Jovovich, déjà bien occupée sur le film Monster Hunter, et place à un tout nouveau casting. Ce nouveau film a pour but d’être plus fidèle à la saga d’origine et reprendra des éléments que les joueurs connaissent bien, dans un Raccoon City en 1998. Ainsi, Claire Redfield sera de la partie, interprétée par Kaya Scodelario (Le Labyrinthe), tandis que Robbie Amell (Upload) prêtera ses traits à Chris Redfield.

Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) jouera Jill Valentine, Avan Jogia (Retour à Zombieland) sera ici Leon S. Kennedy, Neal McDonough (Captain America: The First Avenger) sera William Birkin, et enfin Tom Hopper interprétera Wesker (Umbrella Academy).

Le film prendra les deux premiers épisodes de la série comme inspiration principale, avec la volonté de créer une histoire moderne tout en retranscrivant le caractère horrifique de la licence. On attend maintenant de voir des premières images afin de vérifier si la promesse est tenue.