Nintendo Switch : Pourquoi la console hybride de Nintendo reste une valeur sûre en 2025

Une console intemporelle qui défie les années

Lorsqu’elle a débarqué en 2017, la Nintendo Switch a bouleversé notre manière de jouer. Une machine unique, capable de passer de la télé au mode portable en quelques secondes. Ce concept simple, mais génial, a fait mouche, et près de 153 millions d’exemplaires se sont écoulés à travers le monde.

Aujourd’hui encore, en 2025, la console reste pleinement pertinente. Que ce soit en version classique, Lite ou OLED, elle offre une expérience de jeu conviviale et accessible. Là où d’autres machines misent sur la puissance, Nintendo mise sur le plaisir et la créativité. Et force est de constater que la recette fonctionne toujours.

Un catalogue immense et tout public

Huit ans après son lancement initial, la Nintendo Switch d’origine bénéficie d’un catalogue très vaste et couvre tous les genres de jeux : aventure, party-game, jeux indépendants, jeux multijoueur, etc. De plus, les grandes exclusivités maison (Mario, Zelda, Animal Crossing, Smash…) forment une base solide et grand public qui ne se démode pas. Comme la Wii en son temps, il s’agit de la console tout public par excellence. Pour beaucoup de joueurs « hardcore » elle complète un écosystème console (PS5, Xbox Séries) ou PC, et pour une grosse majorité, elle constitue l’unique console du foyer.

Grâce à sa fonction portable, on peut l’emporter partout (transport, canapé, lit et même aux toilettes), en bref, on peut continuer de s’amuser lorsque le téléviseur n’est pas disponible pour X raisons. Avec la Switch 2 positionnée plus haut en tarif (et encore rarement en promo depuis son lancement), le différentiel de prix entre une Switch d’occasion et la nouvelle machine peut être une aubaine, surtout en période de fêtes. C’est bien entendu sur ce critère majeur que tout se joue.

Le marché de l’occasion : une solution économique, fiable et durable

Acheter une Switch d’occasion permet d’accéder à l’écosystème Nintendo à coût réduit, tout en profitant d’un contrôle qualité et d’une garantie. Pour un foyer qui veut tester l’univers Nintendo, offrir une première console à un enfant, ou ajouter une seconde machine de jeu à la maison (pour que les parents puissent profiter du PC ou de la console), c’est souvent le meilleur compromis.

Avant tout achat en occasion, on vous conseille tout de même de vérifier les points suivants :

État général : coque, tranches, connectique, propreté du port cartouche.

Joy-Con : tester l’absence de “drift”, vérifier le verrouillage et la charge.

Écran : homogénéité de la dalle (OLED ou LCD), absence de marques/pixels morts.

Batterie : autonomie en usage réel et stabilité de la charge.

Accessoires : dock, chargeur officiel, câble HDMI, dragonnes.

Historique : s’assurer d’un reset propre et d’un compte Nintendo dissocié.

Les enseignes spécialisées dans la revente et le reconditionnement, comme Easy Cash, proposent des contrôles techniques et des garanties qui assurent une meilleure tranquillité d’esprit. On évite ainsi les mauvaises surprises généralement rencontrées sur les plateformes de particulier à particulier.

Une communauté toujours aussi vivante

Malgré autant d’années d’existence, la Switch peut compter sur une communauté de joueurs extrêmement active. Les jeux multijoueurs comme Super Smash Bros. Ultimate ou Mario Kart 8 Deluxe restent parmi les plus populaires, tandis que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et son bac à sable géant à base de constructions continue de surprendre sur les réseaux sociaux. La console est loin d’être morte et a eu droit à des sorties majeures en 2025. On pense notamment à Metroid Prime 4 : Beyond ou encore Légendes Pokémon Z-A. Les studios indépendants, eux aussi, publient toujours leurs créations sur l’eShop.

Un des atouts majeurs de la Switch, même en 2025, c’est son accès à un catalogue rétro vaste via le service Nintendo Switch Online. Pour ses abonnés, Nintendo propose l’accès à des centaines de jeux classiques issus de consoles cultes comme la NES, la Super NES, la Game Boy, la Game Boy Color et, depuis l’Expansion Pack, à la N64, la Mega Drive ou encore la Game Boy Advance. Parmi les titres emblématiques disponibles : Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Metroid, Kirby, Tetris, ainsi que de nombreuses pépites rétro difficiles à trouver autrement. Le marché du rétro étant souvent assez coûteux de nos jours.

Pour préparer le passage à la Switch 2

Un autre avantage fréquemment sous-estimé, c’est que posséder une Nintendo Switch en 2025, c’est déjà préparer sereinement le passage à la Switch 2. En effet, la rétrocompatibilité est pratiquement complète entre les deux générations. Cela signifie que vos cartouches physiques comme vos jeux achetés sur l’eShop fonctionneront directement sur la nouvelle console, sans manipulation particulière.

Autre point fort, le compte Nintendo reste identique. En conservant le même identifiant, on garde ses achats numériques, ses sauvegardes dans le cloud via Nintendo Switch Online, et même sa liste d’amis et son historique de jeu. Cette continuité rend la transition totalement fluide, contrairement aux ruptures que l’on a connues sur les générations précédentes.

En clair, acheter une Switch aujourd’hui, c’est aussi une manière d’entrer dès maintenant dans l’écosystème Nintendo, d’y construire sa bibliothèque de jeux et de retrouver, plus tard sur Switch 2, tout ce contenu sans rien perdre. Une logique rassurante pour les familles comme pour les collectionneurs qui souhaitent franchir la prochaine étape au bon moment, sans précipitation.

En définitive, malgré l’arrivée de la Switch 2, la première Nintendo Switch conserve une place de choix dans le cœur des joueurs grâce à sa polyvalence, son catalogue riche (jeux récents + rétro), son coût plus accessible (surtout en occasion), et son accessibilité immédiate. Pour les joueurs nostalgiques des classiques ou les familles en quête d’une console conviviale, la Switch d’occasion représente encore aujourd’hui le meilleur compromis entre plaisir, budget et pérennité.