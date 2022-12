Nintendo vous donne aussi votre récapitulatif de votre temps de jeu sur Switch en 2022

Puisque l’année se termine, c’est l’heure des bilans. PlayStation a proposé son habituel Wrap-Up de fin d’année afin de vous aider à voir sur quels jeux vous avez passé le plus de temps en 2022, et c’est maintenant au tour de Nintendo de faire de même. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site de Nintendo pour connaitre toutes vos statistiques de jeu sur Switch en 2022.

Quels jeux ont monopolisés votre Switch en 2022 ?

Ce récapitulatif personnalisé vous permettra de savoir à quel jeu Switch vous avez le plus joué cette année, mois par mois, mais aussi de connaitre vos genres préférés en 2022, ou encore les jeux achetés juste après leur sortie. On imagine que les Pokémon, Splatoon 3 ou Xenoblade Chronicles 3 vont être dans pas mal de récaps cette année, même si on imagine que les indémodables comme Animal Crossing: New Horizons ne seront pas très loin. N’hésitez pas à partager vos résultats en commentaires !

Malheureusement, pas de récompenses à récupérer ici comme un avatar, si ce n’est de savoir que vous avez peut-être passé trop de temps sur votre console (ou pas assez). On espère maintenant que Microsoft proposera la même chose pour les possesseurs de consoles Xbox.