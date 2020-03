Nintendo dévoile officiellement sa collaboration avec Lego

Récemment, nous vous avions relayé ce que préparait Nintendo dans le cadre d’une collaboration entre LEGO et Super Mario. C’est donc avec quelques images que le géant japonais a confirmé ce partenariat.

Des jouets pour les gouverner tous

Nintendo a posté une nouvelle vidéo mettant en action la nouvelle collection LEGO. Comme il est possible de le voir dans la vidéo, les LEGO sont interactifs et il sera possible de faire récupérer des pièces avec Mario. Dans un communiqué, Takashi Tezuki, cadre et producteur chez Nintendo, parle de son amour pour la firme danoise et ces deux nouvelles façons de jouer dans l’univers de Mario.

« J’ai toujours aimé les produits LEGO et la façon dont ils aident les enfants à développer leur imagination par le jeu. La nouvelle gamme créée en collaboration avec le Groupe LEGO aspire à combiner deux façons de jouer – une où l’enfant est libre de recréer le monde de Mario, et une autre où l’enfant va pouvoir jouer avec la figurine LEGO Mario dans un univers qu’il aura lui-même créé. »

La lancement de cette gamme censée donner une autre vie à la licence Mario est prévu pour cette année.