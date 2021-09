Nickelodeon All-Star Brawl confirme le duo Ren & Stimpy

Nickelodeon All-Star Brawl vient d’annoncer un nouveau personnage via le PlayStation Blog et il s’agit de Ren & Stimpy, iconique des années 90 mais pourtant assez méconnu en France vu la frilosité des chaînes à diffuser un dessin animé jugé un peu trop trash. Il ne s’agit pas d’une grande nouvelle puisqu’ils étaient déjà présents sur la jaquette du jeu publiée par erreur.

Il s’agit bien d’un seul personnage puisqu’un peu comme le Duo Duck Hunt ou même Banjo & Kazooie dans Smash, le chien Ren restera sur les épaules du chat Stimpy et ils utiliseront souvent l’autre à ses dépends pour attaquer l’adversaire. Niveau gameplay, ils compensent leur lenteur par le fait de pouvoir attaquer dans plusieurs directions en même temps.

Seulement quelques screens et un gif pour l’instant mais le compte Twitter officiel a tout de même dévoilé leur moveset complet qui regorge de références au dessin animé. On vous invite d’ailleurs à consulter l’article du PlayStation Blog qui montre les dessins de productions pour certains d’entre eux.

Here is Ren & Stimpy's move list in Nickelodeon All-Star Brawl! To learn more about Ren & Stimpy from the developers, head to the PlayStation Blog. https://t.co/rPbEBqlGT5 #NickBrawl pic.twitter.com/g4KIhK95lT

