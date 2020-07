Le MMO New World est reporté du 25 août au printemps 2021

On ne peut pas dire que Amazon Games soit en veine en ce moment. Le premier gros titre du géant américain, Crucible, a été contraint de faire machine arrière en repassant en bêta quelques jours après sa sortie, et on apprend aujourd’hui que c’est le MMO New World qui rencontre quelques problèmes dans son développement.

Le nouveau monde attendra 2021

Alors que l’on attendait le titre dès le 25 août, comme Amazon l’avait révélé après un premier report, il semblerait que le titre ne soit pas disponible avant le printemps 2021. C’est ce que nous apprend le dernier billet en date posté par les développeurs sur le site officiel du jeu, dans lequel ces derniers expliquent avoir besoin de plus de temps pour peaufiner le jeu.

Pour une fois, la pandémie mondiale n’est pas la cause de ce retard. Après l’alpha du jeu qui s’est déroulée récemment, les développeurs ont analysé les retours de la communauté et ont décidé de s’octroyer plusieurs mois de travail supplémentaire afin de rendre un jeu à la hauteur des attentes :

« En conclusion, nous allons modifier la date de sortie du jeu – et également celle de notre dernier bêta test – au printemps 2021. Nous ne prenons pas cette décision à la légère, et nous nous dépêchons de vous livrer un jeu le plus qualitatif possible – avec quelques améliorations qui rendront l’expérience encore meilleure. »

De ce fait, la bêta, qui devait démarrer le 23 juillet, est repoussée également, mais aucune date précise n’a été communiquée. Histoire de se faire pardonner de ce retard, l’équipe propose aux joueurs ayant précommandé New World, ou ayant participé à l’alpha (ainsi qu’à ceux inscrits à la bêta), d’avoir accès au jeu dans son état actuel dès le 25 août, durant une période limitée.