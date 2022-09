New Joe & Mac: Caveman Ninja montre son nouveau trailer et ouvre ses précommandes

La licence Joe & Mac avait annoncé son retour l’année dernière, après une absence longue de 30 ans, de quoi offrir à certaines personnes une bonne dose de nostalgie. Microids nous avait annoncé que c’était Mr. Nutz Studio qui était à la barre de ce nouveau projet, alors que le studio œuvrait en même temps sur Astérix & Obélix : Baffez-les Tous !. Maintenant que les aventures de nos Gaulois sont disponibles, on nous annonce enfin la période de sortie de cet épisode qui se nommera donc finalement New Joe & Mac: Caveman Ninja.

Retour à la préhistoire

Les hommes préhistoriques sont de retour dans cet épisode remasterisé afin de retrouver les Hommes de Neandertal qui ont dévasté leur village et kidnappé les femmes de ce dernier.

On retrouve ici tout ce qui faisait le sel du jeu des années 90, avec un mode Arcade en plus, ainsi qu’une version longue du mode Histoire et bien entendu des visuels remasterisés et remis au goût du jour. On retrouvera également un mode Boss Rush et un mode Speedrun, tandis que l’on pourra bel et bien se défouler à deux avec de la coopération.

L’édition limitée déjà en précommande

Microids annonce dans la foulée que New Joe & Mac: Caveman Ninja sortira dans le courant du mois de novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Une édition limitée nommé T-Rex Edition sera aussi au programme, qui ne sera disponible que sur les consoles PlayStation et Switch, et contiendra les éléments suivants :