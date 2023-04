Joseph Staten, ancienne figure emblématique de Halo, rejoint Netflix pour travailler sur un AAA multiplateforme

Netflix s’entoure de grands noms

De manière assez surprenante, Joseph Staten embarque pour une nouvelle aventure chez Netflix pour travailler sur un jeu AAA encore non-annoncé, qui serait à destination de plusieurs plateformes.

So today, I'm thrilled to announce that I've joined @Netflix Games as Creative Director for a brand-new AAA multiplatform game and original IP. Let's go! 2/2 — Joseph Staten (@joestaten) April 17, 2023

Jusqu’ici réservées au PC et au marché mobile, les jeux disponibles sur le catalogue Netflix n’ont pas encore remporté une grande adhésion, mais le géant de la SVOD met les moyens pour façonner ses propres jeux first party avec l’ouverture de plus en plus de studios.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser de Netflix, Staten va travailler sur une toute nouvelle licence, et non une série qui appartient au catalogue déjà existant sur la plateforme. Il faudra probablement attendre encore quelques années avant d’en voir la couleur, mais avec un tel nom, il sera intéressant d’observer la future stratégie de Netflix dans sa conquête du marché du jeu vidéo.