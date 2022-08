Accueil » Actualités » Netflix : Les premiers chiffres de la partie gaming sont là et ce n’est pas un carton

Netflix a manifesté à plusieurs reprises son envie de diversifier son offre et de s’intéresser au monde du jeu vidéo. C’est pour cela que la plateforme a développé une partie Jeux, dans laquelle on peut retrouver plusieurs jeux plus ou moins intéressants disponibles sans surcoût, directement compris dans l’abonnement. Sur le papier, il y a de quoi séduire les utilisateurs, mais selon les premiers chiffres, ils ne sont pas vraiment au rendez-vous.

Gros problème de communication pour Netflix

Selon CNBC, Netflix enregistre aujourd’hui plus de 1,7 millions d’utilisateurs quotidiens pour sa partie Jeux, avec 23,3 millions de téléchargements, en prenant en compte tous les jeux disponibles sur la plateforme.

Cela peut paraitre être un bon score, mais si on le met en perspective avec le nombre d’abonnés de Netflix, c’est tout de suite moins reluisant. Netflix compte plus de 221 millions d’abonnés, ce qui veut dire que moins de 1% des utilisateurs se sont intéressés à la partie Jeux du service.

Il faut dire que ce service n’est pas forcément très bien vendu par Netflix, ni très mis en avant, et on parie sur le fait que la majeure partie des abonnés n’est pas au courant de l’existence de jeux compris dans l’abonnement. Un problème marketing qui doit être réglé si Netflix veut développer cette partie, surtout avec l’arrivée de plus d’une cinquantaine de jeux dans les mois à venir, comme Spiritfarer ou La Casa de Papel.