Netflix et Pokémon s’associent pour une nouvelle série d’animation avec La réceptionniste Pokémon

Netflix est décidemment partout en ce qui concerne les adaptations de jeux vidéo. Cette fois-ci, la compagnie américaine s’associe avec Pokémon pour apporter une toute nouvelle série d’animation unique en son genre, La réceptionniste Pokémon. Un pari audacieux d’après les premières images dévoilées.

Hôtel Pokémania

Pokémon a bien entendu sa propre série animée qui perdure depuis des années, mais cela n’empêche pas la franchise de s’embarquer dans des projets plus éphémères. The Pokémon Company fait équipe ici avec Netflix pour proposer une toute nouvelle série détente qui semble s’écarter de l’action et des combats. La réceptionniste Pokémon se déroule dans un Hôtel Pokémon et met en avant une réceptionniste du nom de Haru. Dans cet établissement, elle va rencontrer un tas de Pokémon de passage. On n’en sait pas plus pour le moment, mais cela devrait être de petites histoires assez mignonnes sur les Pokémon.

Cela correspond en tout cas au style de l’animation qui reprend la technique du stop-motion. C’est le studio d’animation dwarf studios qui est en charge du projet. Ils ont travaillé sur énormément de séries d’animation pour les enfants et plus généralement destinées à la famille dont la série « Monstres et Cie : Au travail » de Disney +. Le court teaser présenté lors de ce Pokémon Presents vous donne un rapide aperçu du rendu.

Pas de date pour le moment si ce n’est un « Bientôt disponible ».